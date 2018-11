Allerta conclusa, sole a Genova

Il meteo pare dare pace alla Liguria dopo 5 giorni consecutivi (a parte una pausa temporanea martedì scorso) di piogge, vento e mareggiate. L'allerta è stata declassata da arancione a gialla e si è chiusa alle 12. A Genova splende il sole. Piove debolmente in alcune zone dell'entroterra della provincia spezzina. Le province di Genova e Savona sono sotto il sole, nubi sull'Imperiese. Questa mattina è piovuto ancora a Rapallo, Portofino, e Santa Margherita, le zone più danneggiate: Portofino è isolata, Rapallo e Santa non hanno più i porti. Da ieri sera alle 10 di stamani c'è stata ancora molta pioggia. I pluviometri hanno registrato 75 millimetri a Pizzoglio nell'entroterra imperiese, 81 mm a Piampaludo nel savonese, 63 a Mele nel genovesato, 40 i millimetri nello Spezzino. Nelle 24 ore a Urbe (Savona) sono caduti 188 mm e 163 a Lerca (Genova).

"Sono livelli importanti - dice Arpal - dopo giorni di pioggia".

Fiumi e torrenti, che avevano raggiunto i livelli di piena, sono in discesa e non preoccupano.