Maltempo: chiuso terminal Vte porto Genova e voli dirottati

Il terminal merci Vte del porto di Genova è stato chiuso per il forte vento per evitare rischi durante le operazioni di carico e scarico dei container. Disagi anche per l'aeroporto Colombo dove sono stati dirottati tre voli: quelli provenienti da Londra e Napoli sono stati fatti atterrare a Torino mentre quello in arrivo da Tirana su Malpensa.(ANSA).