Ilva: Cgil, Landini oggi a Genova da lavoratori in sciopero

Il segretario confederale della Cgil Maurizio Landini è atteso oggi all'Ilva di Genova dove è in programma un incontro con i lavoratori in sciopero nello stabilimento di Cornigliano. L'appuntamento, informa in una nota la Cgil, è per le 15. L'agitazione era stata indetta dalla sola Fiom. (ANSA).