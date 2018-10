Serena Bertolucci direttore Fondazione Palazzo Ducale

Serena Bertolucci, attuale direttrice del polo museale della Liguria e di palazzo Reale, è il nuovo direttore della Fondazione per la Cultura di Palazzo Ducale. La nomina è stata formalizzata oggi dal Consiglio Direttivo della Fondazione. Bertolucci entrerà in carica il 1° gennaio 2019 per la durata di 5 anni. Per l'assessore alla cultura Ilaria Cavo, scelta una figura "di alto spessore e competenza".