Chiuso un ponte sul Vara, è insicuro

Chiuso d'urgenza a Cavanella, nel comune di Beverino (La Spezia) un ponte sulla provinciale 18 a causa di "importanti infiltrazioni e percolazioni di acqua piovana che stanno progressivamente determinando lesioni sul calcestruzzo", come si legge nella perizia degli ingegneri. Il ponte è lungo 160 metri e attraversa con 5 campate il fiume Vara. Da tempo era sotto controllo e i risultati della perizia tecnica hanno dato esito negativo. Il tratto della strada provinciale 18 è stato chiuso, mentre Comune e Provincia stanno cercando di riaprire adesso una strada provinciale da tempo interrotta per una frana come via alternativa, oltre alla possibilità di transito sull'Aurelia nel comune di Riccò del Golfo.