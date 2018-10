Liguria, piogge intense ma no criticità

Piove intensamente su tutta la Liguria dalla notte scorsa, ma non sono state registrate particolari criticità per il maltempo. La situazione è sotto controllo anche nella zona del crollo del ponte Morandi, in Valpolcevera. A Ponente - dove è stata diramata l'allerta "rossa" (nel resto della regione è "arancione") - la situazione è sotto controllo: qualche problema solo per l'allagamento di scantinati nell'imperiese. A Genova e a Levante non sono state segnalate criticità.

Toti, non si esclude prolungamento allerta - "Siamo a metà dell'emergenza, il pomeriggio sarà ancora molto lungo e non si esclude di prolungare l'allerta meteo". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto sull'ondata di maltempo che sta colpendo la Liguria. La notte è trascorsa "sufficientemente tranquilla" e le previsioni sono state sostanzialmente confermate. "Le preoccupazioni maggiori - ha spiegato il governatore - riguardano al momento la Val Bormida ed il Savonese, in particolare il torrente Letimbro. Ci sono stati piccoli allagamenti e piccole frane in Val Bormida e qualche allagamento in città a Savona. Su Genova non c'è invece nessuna segnalazione, né sul torrente Polcevera che viene monitorato costantemente, né sul torrente Bisagno".

Chiuso tratto Aurelia a Arenzano - A seguito dell'emanazione di un allerta meteo che interessa la Regione Liguria, è stata disposta la chiusura provvisoria al traffico di un tratto della strada statale 1 Aurelia all'altezza del km 547+8, in località Pizzo di Arenzano (Genova). Lo ha comunicato l'Anas.