Criscito, tristi per esonero ma guardiamo avanti

"La notizia di un esonero non è mai bella. Ringrazio Ballardini per quello che ha fatto. Siamo tristi per il suo esonero ma guardiamo avanti. Adesso arriverà Juric e lavoreremo bene con lui". Così Domenico Criscito, capitano del Genoa e difensore della Nazionale a margine della conferenza stampa tenutasi al Ferraris per la sfida tra Italia e Ucraina, ha commentato la decisione odierna di Enrico Preziosi di esonerare Davide Ballardini e sostituirlo sulla panchina del Genoa con Ivan Juric. (ANSA).