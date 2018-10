Dl Genova: il sindaco Bucci sarà commissario

Dopo una telefonata questa mattina tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti Palazzo Chigi ha comunicato, come previsto dal 'Decreto Genova', l'intenzione di procedere alla nomina del sindaco Marco Bucci come commissario straordinario alla ricostruzione del ponte Morandi. La Regione ha già risposto con parere favorevole. "Tornato a Roma firmerò il decreto che nominerà il commissario straordinario nella figura del sindaco di Genova, Marco Bucci", ha confermato poi da Assisi il premier Giuseppe Conte.

"Permettetemi di rivolgere un pensiero ai genovesi e alla loro città - ha detto Conte -, ferita dal tragico crollo del Ponte Morandi. Da quel giorno non abbiamo nemmeno per un minuto smesso di lavorare per restituire a Genova il ponte e garantire il pieno ritorno alla normalità".

"Trovo bello il fatto di un sindaco che si prende questa responsabilità", dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro.