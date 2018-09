200 barche con bandiera di S.Giorgio

(ANSA) - GENOVA, 22 SET - E' salpata stamani a Genova dal porticciolo Duca degli Abruzzi la 31/ma edizione della Millevele, veleggiata competitiva organizzata dallo Yacht Club Italiano che quest'anno devolverà il ricavato delle quote d'iscrizione, circa 50 mila euro, agli sfollati del ponte Morandi. Più di 200 le barche a vela in mare, tutte con la bandiera di San Giorgio, in segno di vicinanza alla città di Genova. Si sfideranno in un percorso da Ponente a Levante dalla diga foranea a Boccadasse. Tra gli equipaggi d'eccezione quello dell'Atalanta II con a bordo il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, arrivato sesto alla passata edizione, e quello tutto femminile del Kauris II, con a bordo il vicepresidente regionale Sonia Viale e l'assessore alla Comunicazione Ilaria Cavo, condotto dalla campionessa mondiale giovanile 470 Benedetta Di Salle.