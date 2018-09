Greenpeace, via la plastica dalla spiaggia di Voltri

I volontari di Greenpeace Genova hanno ripulito la spiaggia di Voltri dai rifiuti in plastica. I volontari hanno catalogato i rifiuti identificando i marchi che contribuiscono maggiormente a generare l'inquinamento da plastica. "Da anni le grandi aziende immettono sul mercato enormi quantitativi di plastica, principalmente usa e getta, non assumendosi alcuna responsabilità circa il suo corretto riciclo e recupero" dice Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna Inquinamento di Greenpeace Italia. "Se vogliamo fermare l'inquinamento da plastica nei nostri mari, è necessario che le grandi aziende affrontino concretamente le loro responsabilità avviando immediatamente programmi che riducano il ricorso all'utilizzo di imballaggi e contenitori in plastica usa e getta" conclude Ungherese. Si stima che ogni minuto un camion pieno di rifiuti in plastica finisca nei mari del Pianeta. Solo il 9% della plastica prodotta a livello mondiale a partire dagli anni Cinquanta è stata correttamente riciclata.