Il Genoa domani compie 125 anni

(ANSA) - ROMA, 6 SET - Il Genoa, club più antico d'Italia, domani compirà 125 anni e per l'occasione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un telegramma al numero 1 della Lega di Serie A, Gaetano Miccichè, per ricordare il significato dell'anniversario del club rossoblù per il movimento sportivo in Italia. Il capo dello Stato ha sottolineato, tra l'altro, "l'importanza del calcio nello sviluppo economico e culturale della società civile", riconoscendo al tempo stesso a questo mondo "la responsabilità di ripagare l'entusiasmo del pubblico con comportamenti integri e leali, che siano di esempio per i tanti giovani che amano questo sport". Mattarella, nell'augurio per la ricorrenza del 'Grifone', ha poi evidenziato "la solidarietà espressa alla città da parte dello sport", ricordando che "la storia di Genova è quantomai ricca, l'Italia intera le resterà vicina, nella certezza che i suoi tesori di umanità la aiuteranno a raggiungere nuovi traguardi".