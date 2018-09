Genoa giù la guardia, Sassuolo la punisce

Il Genoa parte bene in casa del Sassuolo e va siubito in vantaggio con Piatek. Ma il pur ottim reparto offensivo di Ballardini non basta e i rossoblù si perdono subendo quattro reti in 13 minuti (Boateng, Lirola, Babacar oltre a un autogol di Spolli) con tante colpe per Marchetti e la difesa, che si mostra fragilissima. Nella ripresa Ferrari fa il 5-1, prima che Pandev e il solito Piatek rendano meno amara la serata al Mapei Stadium. Ora la sosta per gli impegni delle nazionali, poi il Genoa riceverà il Bologna.