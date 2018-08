Autostrade: Toninelli, puntuale adempimento? Indecente

"È incredibile sentir parlare Autostrade di 'puntuale adempimento degli obblighi' dopo una tragedia con 43 morti, 9 feriti, centinaia di sfollati e imprese in ginocchio. Siamo all'indecenza. Rimetteremo le cose a posto e ridaremo sicurezza e servizi ai cittadini che viaggiano"- E' la replica, via Twitter, del ministro Danilo Toninelli al convincimento di aver rispettato gli obblighi concessori espresso dal cda di Autostrade per l'Italia.(ANSA).