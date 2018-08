Lettera Autostrade al Mit, il Morandi non è sicuro

Con una lettera datata 28 febbraio 2018, il direttore delle manutenzioni di Autostrade, Michele Donferri Mitelli, metteva in guardia il Ministero e il Provveditorato sui rischi per la sicurezza legati al ritardo dell'approvazione del progetto esecutivo di rinforzo di ponte Morandi. In particolare si chiedeva di accelerare l'iter proprio per garantire "l'incremento di sicurezza necessario sul viadotto Polcevera". E' quanto si legge in una anticipazione dell'Espresso. Il viadotto è crollato il 14 agosto causando 43 morti.