Crollo ponte Genova, 74 le case offerte dai privati. Anche a Saint Tropez

Sono 74 gli appartamenti messi a disposizione finora da privati cittadini genovesi per gli sfollati di ponte Morandi. Nell'elenco, in via di aggiornamento, reso pubblico dal Comune di Genova (che nei giorni scorsi ha valutato le tante offerte arrivate alla mail approntata dal Comune)ci sono abitazioni considerate funzionali alle esigenze dei cittadini sfollati da via Porro e via Del Campasso. Ma anche alcune curiosità: alcune offerte sono state rifiutate. C'è chi aveva proposto per gli sfollati abitazioni a Ginevra, Grenoble e Saint Tropez. Tra quelli 'genovesi' ci sono monolocali più servizi o abitazioni da oltre 150 metri quadri nella zona residenziale di Albaro ma soprattutto in Valpolcevera, Certosa, Rivarolo, Teglia, Sampierdarena, in quartieri il più possibile vicini a via Fillak. Gli uffici del Comune stanno cercando di creare i giusti abbinamenti tra le famiglie di sfollati e i proprietari degli alloggi a disposizione.