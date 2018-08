Crollo ponte: i centri commerciali della Valpolcevera sono aperti

I negozi delle grandi catene presenti nell'area di Campi a Genova dopo il crollo del ponte Morandi hanno visto diminuire i clienti e il fatturato. Non rientrano nella "zona rossa", sono rimasti aperti e raggiungibili, ma molti hanno pensato che tutta quell'area fosse off-limits.

"Tutte le aziende della zona stanno sostenendo i soccorsi, ma il pre-alert è che abbiamo registrato tutti quanti una riduzione dal 40 al 60% del flusso di clienti, con pesanti ricadute sul fatturato. Se si trattasse solo di questi cinque o sei giorni non sarebbe un problema, ma tutto fa pensare che la situazione si protrarrà". A tirare le somme è il direttore di Leroy Merlin Italia, Massimiliano Ghidelli, che parla anche a nome di altre realtà della zona, Ikea, Decathlon, Maison du monde, Unieuro, Arcaplanet. "I display recitano 'Valpolcevera chiusa' - denuncia - come le comunicazioni del Comune: ci hanno già tagliati fuori nell'immaginario. Il messaggio è che l'area di Campi non sia accessibile. Chiediamo una comunicazione chiara".