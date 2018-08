Berneschi dopo prescrizione per Credito fiduciario riceve 4 milioni

Giovanni Berneschi, ex presidente di banca Carige, "disprezza le tasse" e si sente "superiore alla legge". Nonostante ciò, la guardia di finanza nei giorni scorsi gli ha restituito 4 milioni di euro, dopo il proscioglimento per prescrizione nell'ambito dell'inchiesta sul Centro fiduciario, il ramo dell'istituto di credito che si occupa di operazioni riservate. A delineare il profilo di Berneschi sono i giudici che appunto hanno prosciolto l'ex presidente e che hanno assolto tutti i vertici del centro e che nei giorni scorsi hanno depositato le motivazioni. Secondo le Fiamme Gialle, Berneschi fece rientrare dalla Svizzera, senza segnalarlo all'Italia, 13 milioni di euro. Per i giudici, l'ex numero uno dell'istituto di credito ligure avrebbe anche consigliato agli amici come frodare il fisco. "Le conversazioni - proseguono i giudici - sembrano tratte da pellicole cinematografiche". In appello, un mese fa, Berneschi è stato condannato a otto anni e otto mesi per la maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova. (ANSA).