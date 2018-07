Ilva: Di Maio, miglioramenti non soddisfacenti

"Ho chiesto ad ArcelorMittal dei miglioramenti sul piano ambientale e occupazionale e per me non sono ancora soddisfacenti". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine del tavolo odierno sull'Ilva. Ed ha aggiunto: "Se il governo precedente ha sbagliato la gara, si prende una responsabilità che è senza precedenti. Non me la prendo io, io mi prendo la responsabilità della gestione di quello che viene dopo. Mi auguro che tutto sia in regola, me lo auguro per il bene dello Stato. Se non dovesse essere così, porto tutte le carte in procura perché se ci sono rilievi ci sono dei reati commessi". E ancora: "Io non aderisco a quell'idea politica per cui bisogna fare tutto per liberarsene. Allora, siccome bisogna liberarsene, il primo acquirente che passa gliela regaliamo. Non aderisco a quell'idea politica. Quindi chi ha fretta di regalare quello stabilimento al primo che passa faccia pure, ma quella fretta non risiede in questo Governo".