Minaccia dipendente e tenta rapina alle Poste

Tentata rapina all'ufficio postale di via Landinelli a Sarzana. Un uomo armato di un paio di forbici si è introdotto nel locale e, secondo le prime informazioni trapelate dagli investigatori, ha minacciato una dipendente per farsi consegnare il denaro che era in cassa. Sono però arrivati i carabinieri, dopo che i dipendenti avevano fatto scattare l'allarme, che sono riusciti ad avvicinarlo e a disarmarlo. E' accaduto nel primo pomeriggio. Il fermato è un milanese di 46 anni con precedenti penali.