Ballottaggi:voto Imperia 48%,Sarzana 57%

Votanti in calo a Imperia e Sarzana per i ballottaggi per l'elezione dei sindaci. A Imperia il calo è stato di quasi 14 punti, a Sarzana di sette.

A Sarzana, dove la sfida è tra Cristina Ponzanelli del centrodestra e Alessio Cavarra (Pd), sindaco uscente, ha votato il 57,58% degli aventi diritti, al primo turno la percentuale era stata del 64,40%.

A Imperia, dove si sfidano l'ex ministro Claudio Scajola, in rappresentanza di quattro liste civiche, e il candidato del centrodestra Luca Lanteri, ha votato il 48,31% degli aventi diritto contro il 62,79 del primo turno.