Omicidio a Sanremo, barista accoltellato: preso aggressore

Un barista di 60 anni, Fernando Foschini, è stato ucciso a coltellate nel pomeriggio in via padre Semeria nella frazione Coldirodi di Sanremo. A colpirlo mortalmente è stato Alessandro Verrigni, un muratore di 39 anni.

L'aggressore è ricercato. A inchiodarlo la testimonianza di un passante. I due erano a bordo di due scooter: si sono incontrati, fermati - forse dopo uno speronamento - e Verrigni ha estratto un coltello ed ha colpito Foschini. I due si conoscevano ed erano stati, in passato, protagonisti di altre liti. Il 3 maggio del 2008 Foschini aveva sparato verso Verrigni alcuni colpi di fucile per una questione legata a presunti debiti legati a lavori di muratura che Verrigni diceva di dover ancora riscuotere da Foschini. Verrigni, dopo il rifiuto del barista di saldare i lavori gli aveva rotto le vetrine del locale. La polizia ha diffuso la targa dello scooter con cui Verrigni si è allontanato dal luogo dell'omicidio.

È stato rintracciato e fermato, intorno alle 21, Alessandro Verrigni, il 39enne ritenuto l'omicida del barista Fernando Foschini. Il presunto killer è stato rintracciato dalla polizia mentre si aggirava nei pressi di un supermercato in località Pian di Poma a Sanremo, poco lontano dal luogo in cui è avvenuto l'omicidio. L'uomo ha avuto con gli agenti un atteggiamento per nulla remissivo. Sui pantaloni ha una macchia di sangue. E' stato posto in stato di fermo. Al momento non avrebbe parlato dell'aggressione.