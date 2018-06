Svaligiava ville, fermato con cassaforte sottobraccio

Un ragazzo di 25 anni residente a Fontanetto Po (Vercelli), è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver messo a segno furti in alcune ville di Borgio Verezzi (Savona). Marco Billi è stato catturato ieri al termine di un inseguimento: era appena uscito da una villa che aveva saccheggiato pochi minuti prima con la piccola cassaforte sottobraccio. I militari avevano intensificato i controlli proprio per prevenire furti simili: visti i carabinieri il ragazzo ha tentato la fuga in sella a una Honda Hornet ma è stato bloccato poco dopo. Secondo gli uomini dell'Arma il giovane sarebbe responsabile di altri due colpi in altrettante ville: il primo riuscito, il 14 giugno (bottino di gioielli e bigiotteria per 600 euro), l'altro tentato e sventato dall'arrivo del proprietario. In totale nel corso degli accertamenti successivi al fermo i carabinieri hanno sequestrato circa 10 mila euro di refurtiva. Questa mattina l'arresto è stato convalidato dal giudice e il ragazzo è stato trasferito in carcere.