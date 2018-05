Abbraccia madre per consegnarle droga

(ANSA) - GENOVA, 28 MAG - Ha abbracciato la madre, detenuta nel carcere di Pontedecimo per passarle l'eroina ma è stato scoperto perché quell'abbraccio è durato un po' troppo a lungo.

E' successo nella sala colloqui del carcere di Pontedecimo, a Genova. A scoprire e fermare il giovane, come racconta Fabio Pagani, segretario della Uilpa della polizia Penitenziaria sono stati gli agenti che sorvegliavano gli incontri fra i reclusi e i familiari e ai quali non è sfuggito quel lungo, lunghissimo, interminabile abbraccio fra la detenuta e il figlio. Il giovane è stato denunciato per spaccio di stupefacenti.