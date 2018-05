Partita cuore, a 18/enne premio Frizzi

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - Andrà a Davide Borghero, 18enne di Verona, il più giovane donatore di midollo osseo del 2017 iscritto al Registro Nazionale Italiano dei Donatori di Midollo Osseo (Ibmdr) con sede all'Ospedale Galliera di Genova, il premio Fabrizio Frizzi, in occasione della partita del Cuore che si giocherà mercoledì prossimo, 30 maggio, a Genova. L'anno scorso Davide ha donato il midollo osseo ad un paziente in attesa di trapianto e mercoledì prossimo pochi minuti prima del fischio d'inizio, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, la vicepresidente Sonia Viale e il direttore dell'Ibmdr Nicoletta Sacchi insieme al presidente di Fondazione per Ibmdr Onlus Luigi Malini gli consegneranno il premio, una targa che sarà destinata ogni anno al donatore più giovane "per aver dimostrato con i fatti di aver seguito l'esempio di Fabrizio donando una vita".