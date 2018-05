Porto Petroli Genova certifica performance ambientali

"Un percorso di confronto con gli stakeholder e un momento di trasparenza che abbiamo fortemente voluto". Così Maurizio Maugeri, presidente di Porto Petroli, la società controlla dall'Eni (40,5%) e da vari operatori locali che gestisce (recentemente ha ottenuto un rinnovo decennale della concessione) le banchine del porto di Genova dedicate a petrolio e derivati, definisce la presentazione del 'Rapporto di Sostenibilità 2014-2015-2016'.

L'obbiettivo è quello di delineare l'impatto economico e ambientale di Porto Petroli, analizzando gli aspetti che maggiormente interessano azienda e stakeholder, "a partire dalla sicurezza e dalle emissioni in atmosfera". Sul primo punto, ricorda Maugeri "siamo classificati dalla legge come 'stabilimento a rischio incidente rilevante', motivo per cui rispettiamo prescrizioni stringenti in tema di manutenzione, prevenzione e piani di intervento in caso di incidenti".

Per quanto riguarda invece le emissioni, come spiega Anna Maria Cardinale del Dipartimento di Chimica Industriale dell'Università di Genova, "limitatamente a quelle con impatto locale le nostre stime evidenziando come le emissioni dirette delle attività del terminal siano molto basse e in costante calo. Più elevate, ancorché ampiamente sotto i limiti di legge, sono le emissioni generate dalle navi in transito e dai rimorchiatori che le assistono". A illustrare invece l'impatto economico di Porto Petroli, che impiega 60 addetti più 100 unità dell'indotto, è Claudio Ferrari del Dipartimento di Economia dell'Università di Genova: "Oggi dal terminal passa il 10% di tutto il greggio importato in Italia e il 5% (pari a poco meno di 400 unità) delle oltre 6 mila navi operate annualmente nel porto di Genova. L'impatto sale però fino al 20% in termini di volumi di merce movimentata, e fino al 33-34% in termini di tasse versate all'Autorità di Sistema Portuale".