Appello del Consiglio regionale, cercate i velisti dispersi

"A prescindere che i due velisti italiani dispersi nell'Oceano Atlantico siano liguri, per l' umanità e per il rispetto delle famiglie in ansia, le ricerche delle autorità portoghesi e italiane devono proseguire". E' l' appello del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Genova in Consiglio regionale. All'unanimità l' assemblea ha chiesto alle autorità portoghesi di riprendere le ricerche interrotte dello skipper spezzino Aldo Revello e del marinaio Antonio Voinea, dispersi in Atlantico, tra le Azzorre e Gibilterra dal 2 maggio scorso dopo il naufragio della barca a vela con cui stavano tornando nel Mediterraneo dopo una navigazione partita dai Caraibi. "Le ricerche devono proseguire, intendiamo fare pressione sulle autorità portoghesi", dichiara Toti.