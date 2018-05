Incidenti lavoro: operaio schiacciato da escavatore

Un operaio è rimasto schiacciato sotto un escavatore mentre stava lavorando in un cantiere a Santo Stefano di Larvego nelle campagne della Valpolcevera al confine fra i comuni di Genova e di Campomorone. L'infortunio sul lavoro è accaduto nel primo pomeriggio. Soccorso dai medici del 118, il ferito è stato trasferito con l'elicottero dei vigili del fuoco in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Dalle prime indiscrezioni l'uomo avrebbe riportato ferite ad una gamba e non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sull'infortunio sono state avviate dai carabinieri e dagli ispettori della Asl.(ANSA).