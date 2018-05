Albero su auto in transito, illesa la conducente

Un grosso albero di acacia è crollato oggi su un'auto in transito infrangendo il parabrezza della vettura. Solo per caso la donna che era alla guida non è rimasta ferita. È successo nel pomeriggio in via Ungaretti, a Pra', nel ponente di Genova. Il tronco ha ostruito il transito nella strada fino alle 18 quando i pompieri del distaccamento di Multedo con l'ausilio di una gru e di alcune motoseghe sono riusciti a rimuoverlo.