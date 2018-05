Skipper spezzino disperso in Atlantico

Uno skipper spezzino di 53 anni, Aldo Revello, risulta disperso, insieme ad un marinaio amico, Antonio Voinea, dal 2 maggio. A dare l'allarme dallo spezzino è la moglie dello skipper, Rosa Cilano. I due erano di ritorno dalla Martinica con destinazione Spezia a bordo di una barca a vela di 14 metri, Bright. A quanto risulta la barca è dispersa nel tratto di mare compreso tra le isole Azzorre e Gibilterra.

"Chiedo che le autorità continuino a impegnarsi nelle ricerche di mio marito e di Antonio". E' l'appello di Rosa Cilano, 37 anni, moglie dello skipper. "Non riesco a capire cosa sia accaduto, l'ultimo contatto lo aveva avuto alle 0,16 del Primo Maggio. Il meteo era buono, con onda di uno-due metri e vento di 15-20 nodi a traverso. Sono marinai esperti, cercateli con grande impiego di forze", dice la donna madre di una bambina di 4 anni. Secondo quanto si apprende, le ricerche vengono condotte da un aereo dell'aeronautica portoghese e da tre navi. La barca a vela con Aldo Revello e Antonio Voinea era data in navigazione a circa 330 miglia a est di Sao Miguel nelle Azzorre. L'allarme è stato ricevuto alle 13.48 ora locale del 2 maggio. La Marina ha lanciato l'operazione di ricerca con la corvetta Enes, un aereo C-295 dell'Aeronautica Militare, due navi mercantili e un peschereccio.

Aldo Revello fa lo skipper di professione da oltre 15 anni e naviga abitualmente ai Caraibi. Dopo aver navigato a lungo in quelle acque nella scorsa estate, era tornato a casa. Ad aprile era tornato a Martinica per riportare la barca a Spezia. Con lui Antonio Voinea, un romeno trentenne che dopo anni vissuti in Veneto aveva deciso di prendere la residenza a Fuerteventura, alla Canarie. "Antonio per Aldo non è solo il suo marinaio, è molto di più di un amico, per noi è come un fratello", dice Rosa Cilano che del caso ha informato la Guardia Costiera nazionale nel pomeriggio del 2 maggio. I due, secondo il racconto della donna fatto all'ANSA, erano partiti da Martinica il 7 aprile e dopo uno scalo intermedio il 28 aprile erano ripartiti per Gibilterra.