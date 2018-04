Bimba morta dopo caduta, chiesto giudizio per i genitori

Il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiesto il rinvio a giudizio per i genitori della bimba di 25 giorni trovata morta nella loro casa a Borgoratti a settembre 2016. I due sono accusati di omicidio colposo. Il gup Claudio Siclari ha fissato l'udienza preliminare per il prossimo 8 giugno.

Secondo quanto emerso dall'inchiesta, la piccola era morta per lesioni interne di tipo traumatico legate a una probabile caduta e di cui i genitori non si sarebbero accorti. In un primo momento si era pensato a una morte in culla, ma l'autopsia eseguita dal medico legale Francesco Ventura aveva evidenziato le lesioni interne.

L'allarme era stato dato dai genitori appena avevano notato che la piccola nella culla non respirava.