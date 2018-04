Il Gaslini cura i 'bambini di pietra'

L'ospedale pediatrico Gaslini è il primo centro mondiale a somministrare, in via sperimentale, un nuovo farmaco in grado di bloccare l'insorgenza della fibrodisplasia ossificante progressiva (Fop) che genera l'ossificazione di muscoli, tendini e legamenti. E' la malattia dei cosiddetti bambini di pietra. Lo ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa, il direttore generale Paolo Petralia. In Italia ci sono 34 casi di questa malattia che colpisce una persona su 2 milioni. E' considerata malattia rarissima e al momento senza cura. Il Gaslini è capofila a livello internazionale della sperimentazione che vede coinvolti quattro pazienti tutti in cura al Gaslini di età compresa tra i 18 e i 20 anni. La sperimentazione del farmaco, studiato in un laboratorio di ricerca americano, è iniziata al Gaslini, nelle prossime settimane vedrà coinvolti anche la Mayo Clinica in America e il Royal National Orthopaedic Hospital in Gran Bretagna. I risultati si avranno tra due anni.