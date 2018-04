Crolla muro a Genova Certosa

Un muro di contenimento ha ceduto questa mattina in via del Castelluccio nel quartiere Certosa a Genova, probabilmente a seguito delle piogge dei giorni scorsi.

La frana non ha colpito persone né auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzaneto e i vigili urbani.

Per le operazioni di messa in sicurezza la strada è stata interdetta al traffico mentre i pedoni possono passare per raggiungere le abitazioni. Secondo i primi rilievi non vi sarebbe pericolo per gli edifici sovrastanti il muro crollato.