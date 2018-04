Cgil, sciopero nel commercio 25 Aprile e 1 Maggio

Contestualmente alla campagna "La festa non si vende", contro la totale liberalizzazione delle aperture nel commercio, "riteniamo che ogni lavoratrice ed ogni lavoratore abbia il diritto di celebrare con i propri affetti l'anniversario della Liberazione d'Italia e la Festa Nazionale dei Lavoratori, in coerenza con i valori in cui credono e crediamo". Lo afferma in una nota Filcams Cgil Liguria che dichiara sciopero per l'intero turno di lavoro nelle giornate del 25 Aprile e del Primo Maggio 2018. Lo sciopero coinvolgerà i lavoratori di tutti gli esercizi commerciali facenti capo a Confesercenti, Confcommercio e Federdistribuzione. "Ribadiamo il concetto che non esiste contrattualmente obbligatorietà della prestazione lavorativa nelle festività nazionali e rimarchiamo la gravità del fatto che alcune imprese, soprattutto nella Grande Distribuzione, hanno previsto, in modo del tutto illegittimo, in molte lettere di assunzione l'obbligo del lavoro festivo".