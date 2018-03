Spezia-Ascoli 1-1, continua periodo no

Termina in parità il primo anticipo del 32/o turno di Serie B. Nel 'Picco', Spezia e Ascoli pareggiano 1-1 (0-0), con i liguri che, in inferiorità numerica per oltre un'ora, vengono raggiunti solo nel finale. Continua il periodo no degli spezzini. Parte bene la squadra di Gallo, che sfiora il gol al 10' con Forte, il cui diagonale centra il palo alla destra di Agazzi. Al 42' l'arbitro espelle Mora per una gomitata al danni di Pinto e, nel recupero, è Manfredini a immolarsi in tuffo per negare il pari agli ospiti, levando dalla porta la palla svirgolata da Giani. Nella ripresa, i liguri passano in vantaggio al 25' con Marilungo: sul corner calciato da Lopez, bella torsione di testa dell'attaccante, che non lascia scampo ad Agazzi. I marchigiani allenati da Cosmi si riversano in avanti alla ricerca del pari, che arriva agli ultimi assalti, al 1' di recupero, grazie a Lores Varela, che approfitta di una corta respinta della difesa di casa e batte Manfredini con una conclusione mancina.