Allerta gialla per neve anche sulla costa, poi arriva il grande freddo

I metereologi di Arpal Liguria annunciano la cessazione dell'allerta neve per la giornata di oggi ma ne lanciano un'altra, questa volta gialla, per domani.

La nuova allerta per neve - dalla mezzanotte alle 13:00 di domenica - riguarda la costa da Ventimiglia fino a Noli, l' intera provincia di Imperia, la valle del Centa, la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno, la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla, Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida, Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia. Lunedì e martedì il gelo sarà accompagnato dal sole, ma le temperature caleranno di 10 gradi. Nella notte nevicate sui valichi della Liguria: chiuso il passo del Faiallo dove sono caduti 10 centimetri di neve saliti a 25 cm a Urbe e 40 cm a Callizzano (Savona). Un forte vento sta battendo la Liguria con medie di 60km/h.