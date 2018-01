Ballardini, 'Affrontarci è difficile anche per la Juve'

"Non abbiamo ancora fatto niente". Davide Ballardini parla chiaro, a due giorni dalla sfida contro la Juventus. L'allenatore del Genoa sa che la strada verso la salvezza è ancora lunga. "Non siamo bellissimi, ma siamo una squadra - ha spiegato - e sappiamo di non aver ancora raggiunto niente. Per questo dobbiamo stare sul pezzo e anche se finora abbiamo fatto bene c'è ancora tanto da fare. La Juventus è una formazione mondiale. Noi - ha aggiunto dovremo giocare con personalità, con tanta corsa e giocando da squadra. Sarà importante rimanere corti e compatti. Va detto però che ce la siamo sempre giocata con tutte, in fondo siamo una squadra difficile da affrontare per tutti gli avversari. Rossi, Veloso e Rossettini hanno avuto qualche problema nei giorni scorsi, ma dovrebbero recuperare - ha concluso Ballardini -. In attacco ho tante scelte e tutti si sono sempre dimostrati seri. La sosta ci voleva e i ragazzi hanno rispettato il programma".