Bucci, favorevole a entrata Fs in metropolitana

"Ricordatevi che ho fatto il pendolare per nove anni da Genova prendendo il vecchio treno tutte le mattine alle 6.20 da Brignole. Vi assicuro che il futuro dei trasporti della Liguria è su ferro. Noi abbiamo bisogno di un partner credibile e Fs lo è. Sta facendo un ottimo lavoro sul trasporto locale e sui progetti che abbiamo per Milano. Vogliamo che Fs venga a giocare con noi anche per quanto riguarda la metropolitana". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della firma del contratto di servizio tra Trenitalia e Regione Liguria. "Sono estremamente favorevole a questo tipo di approccio - ha aggiunto -. Naturalmente dobbiamo andare in gara, non abbiamo ancora fatto la strategia".

L'ad di Fs, Renato Mazzoncini, aveva manifestato interesse ad entrare nella metropolitana di Genova. "Ferrovie ha stanziato 2,5 miliardi a ottobre nel proprio bilancio per cofinanziare metropolitane in giro per l'Italia e su Genova c'è un fortissimo interesse, ha detto Mazzoncini.