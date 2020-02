Un secolo di Garbatella, festa 18/2

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Ci siamo: il centenario della Garbatella è alle porte e noi siamo pronti a inaugurare quest'anno di festeggiamenti nel migliore dei modi": con queste parole Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio di Roma VIII, lancia le celebrazioni per il centenario di Garbatella. L'VIII Municipio è pronto infatti ad offrire la più bella delle feste per uno dei quartieri prediletti da romani e turisti, con iniziative corali che coinvolgeranno gli abitanti, le scuole, le parti sociali e il territorio: il cuore del programma sarà martedì 18, per Garbatella 100x100. In programma food, spettacoli, flash mob e itinerari.