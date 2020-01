In piazza Campidoglio contro discarica

(ANSA) - ROMA, 21 GEN -protesta in piazza del Campidoglio da parte di cittadini e comitati della Valle Galeria che si oppongono al progetto della nuova discarica a Monte Carnevale. "Vergogna", "Buffoni" e "No a Malagrotta 2", alcuni degli slogan dei manifestanti che reggono dei cartelli con su scritto: "La costituzione italiana tutela il diritto di ogni bambino a vivere in un ambiente salubre". "Zingaretti pensa che non ci andiamo da lui? Entro gennaio manifesteremo anche in Regione", annuncia Monica Polidori del direttivo Valle Galeria Libera durante la protesta. In piazza del Campidoglio insieme ai cittadini e comitati della Valle Galeria hanno manifestato anche alcuni pentastellati: il presidente della commissione ecomafie Stefano Vignaroli e il consigliere regionale Marco Cacciatore, è arrivato anche qualche volto noto dello spettacolo: l'attore Ricky Tognazzi e il doppiatore Luca Ward.