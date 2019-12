Giornata di lotta contro l'Aids, il ponte di Fiumicino si illumina di rosso

Per ricordare l'importanza della Giornata di lotta contro l'Aids, il Ponte '2 Giugno' di Fiumicino, che attraversa il Tevere, viene illuminato di rosso. L'iniziativa è dell'amministrazione comunale di Fiumicino.

"Sono passati molti anni da quando l'Aids era considerata una vera e propria peste contro cui ogni cura era inefficace - spiega il sindaco Esterino Montino - La ricerca ha fatto passi da gigante e oggi le terapie permettono alle persone con HIV di vivere come tutte le altre e perfino di non contagiare più. L'Hiv/Aids, tuttavia, non è sconfitta. I contagi sono ancora tanti (2.847 in Italia nel 2018) e nei paesi meno sviluppati, dove è più difficile accedere agli strumenti di prevenzione e alle terapie, l'Aids continua a fare vittime".

Per il primo cittadino gli unici strumenti validi per combatterla "rimangono la prevenzione e la conoscenza. Proteggersi durante i rapporti, fare il test, non credere alle bufale che creano solo discriminazione e informare i più giovani su cos'è e come si previene rimangono la migliore strada da seguire? Per ricordare l'importanza di questa giornata, questa sera il Ponte 2 Giugno sarà illuminato di rosso", conclude.