Rifiuti Roma, è scontro Raggi-Zingaretti

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Ennesimo scontro tra Virginia Raggi e Nicola Zingaretti sulla questione discarica a Roma. La sindaca ha inviato una lettera urgente al presidente della Regione e, per conoscenza, ai ministri dell'Interno e dell'Ambiente, chiedendo di "indicare senza indugio e non oltre la data" di oggi "un sito alternativo" dove conferire circa 1.100 tonnellate al giorno di scarti di rifiuti, "onde scongiurare una grave crisi nella raccolta" a seguito della chiusura della discarica di Colleferro. Immediata la replica del Governatore. "Siamo alle solite. E' noto a tutti, a me, al ministro, che la legge prevede che devono essere l'amministrazione comunale o Ama a individuare il sito in cui conferire i rifiuti - scrive - e la Regione, entro le sue competenze, qualora fosse necessario, a autorizzare il conferimento". Zingaretti ha chiesto un intervento urgente altrimenti - ha detto - "si rischia veramente un'emergenza drammatica".