Uccide padre violento,su social solidarietà alla figlia

All'indomani della morte di Lorenzo Sciacquatori, ucciso ieri a Monterotondo vicino Roma, rimane ai domiciliari la figlia Deborah in attesa che venga formulata l'accusa definitiva nei suoi confronti. Nelle prossime ore la Procura valuterà, sulla base di ulteriori accertamenti e dell'esame autoptico effettuato oggi, l'eventuale esistenza della legittima difesa. Tra le ipotesi anche che dall'accusa di omicidio si possa passare a quella di eccesso colposo di legittima difesa. E sui social è scattata la solidarietà nei confronti della ragazza di 19 anni: in tanti pensano che la sua sia stata solo legittima difesa contro un padre da sempre violento. A quanto ricostruito finora dagli inquirenti la morte dell' uomo, disoccupato e alcolizzato, rientrerebbe in un contesto di violenze avvenute negli anni nei confronti di tutte le donne del nucleo familiare: la compagna, la figlia e l'anziana madre. Proprio la compagna cinque anni fa lo aveva denunciato per maltrattamenti, ma questo non è bastato a fermare l'inferno in famiglia che durava da venti anni.

E intanto Monterotondo e il 'popolo' dei social si schierano con Deborah. Legittima difesa per Deborah si legge in alcuni messaggi di solidarietà per la ragazza. Io sto con Deborah scrive qualcuno. Siamo tutti con te. Tieni duro aggiunge un'altra, "Questo è l'unico caso di legittima difesa vera e tangibile" scrive un ragazzo. C'è chi la definisce una donna coraggiosa e chi parla di tragedia annunciata. "Chi non rischia non vince" si descrive lei su un suo profilo social. Intanto chi la conosce parla di "una bravissima ragazza che sembrava sempre felice e invece dentro di sé soffriva". Mentre qualcuno racconta: "Tutti sapevano delle violenze dell'uomo, ma lei non ne parlava". E c'è chi ricorda l'uomo: "Era sempre ubriaco, si sentiva litigare, ma nessuno si metteva in mezzo. Picchiava tutti". L'uomo era un ex pugile. Si allenava in passato in una palestra assieme alla figlia, anche lei appassionata di boxe, poi probabilmente a causa dell'alcol aveva smesso.