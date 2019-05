Giro: Carapaz vince 4/a tappa a Frascati

(ANSA) - FRASCATI (ROMA), 14 MAG - L'ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto per distacco la 4/a tappa del 102/o Giro d'Italia di ciclismo, da Orbetello (Grosseto) a Frascati (Roma), lunga 235 chilometri. Primoz Roglic conserva, indossa per il quarto giorno, la maglia rosa di leader della classifica generale. Caduta ai 6,3 km. Doveva essere una tappa per velocisti e, invece, la frazione di oggi ha fatto vittime illustri, per via delle cadute a pochi chilometri dalla fine. E, mentre Roglic è riuscito a conservare la leadership, restando nel gruppetto che si è formato in testa, altri big hanno pagato a caro prezzo la bagarre finale. Vincenzo Nibali è arrivato sul traguardo a 18", ma il più penalizzato è stato Tom Dumoulin che, aiutato dalla squadra fino al traguardo, ha accusato un ritardo di 4'05" dal vincitore. L'olandese, molto dolorante all'arrivo, potrebbe anche dare forfait.