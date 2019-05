Roma: betoniera su auto e pedoni, travolte 20 macchine

Sono quattro al momento i feriti dell'incidente di via Casilina, dove una betoniera ha travolto auto e passanti, trasportati dal 118 in ospedale. Tra loro anche il conducente del mezzo che, secondo le prime informazioni, avrebbe accusato un malore al volante. Sono stati portati in ospedale in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita.

Il 118 è ancora sul posto con due ambulanze.

Ha travolto circa 20 auto prima di fermare la corsa sui vecchi binari del tram la betoniera 'impazzita' che stamattina è finita contro macchine e passanti su via Casilina nei pressi del policlinico. E' quanto emerge dai primi rilievi della polizia locale. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 1048. La betoniera ha percorso diversi metri fuori controllo prima di fermarsi sui binari dell'ex linea tranviaria all'altezza di viale Alessandrino.