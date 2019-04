Ztl Tridente, avvio varchi lettronici quando riaprirà la metro Spagna

(ANSA) - ROMA, 24 APR - I varchi elettronici nella Ztl della del Tridente, nel centro storico di Roma, potranno essere attivati solo quando la fermata metro di piazza di Spagna sarà riaperta.

Il pre-esercizio, per la rilevazione degli accessi alla Zona a traffico limitato A1 Tridente, "è stato prorogato fino a cessate esigenze rispetto ai tempi di riapertura della stazione Spagna della metro A. Il pre-esercizio, come previsto, durerà 30 giorni", ha fatto sapere Roma Servizi per la mobilità.



A sollecitare il rinvio della sperimentazione dei varchi elettronici prevista per il 2 maggio erano state oggi Sabrina Alfonsi e Anna Vincenzoni, Presidente e assessora all'Ambiente del Municipio Roma I Centro. "Oggi l'amministrazione celebra i 6 mesi di chiusura della metro Repubblica a cui si sono aggiunte nel corso del tempo anche quelle di Barberini e Spagna. Un triste record - affermano - che vede il centro di Roma, vittima dei ritardi della manutenzione delle scale mobili, rischiare di essere ulteriormente danneggiato". Da qui la la richiesta di rinviare l'avvio della Ztl del Tridente.