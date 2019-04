23/4 riapre ospedale S.Pietro dopo rogo

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "L'Ospedale San Pietro sulla via Cassia sarà completamente riattivato dal 23 aprile". Lo annuncia in una nota l'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

"Voglio ringraziare i vertici dell'ospedale e della Asl Roma 1 per il costante impegno profuso affinché tutto ciò si potesse concretizzare in tempi certi", aggiunge.

Dopo il principio d'incendio di novembre scorso l'Ospedale San Pietro era stato completamente chiuso per essere parzialmente riattivato a metà febbraio. "Un ringraziamento - conclude D'Amato - deve essere rivolto a tutte le forze dell'ordine intervenute per i soccorsi e per domare l'incendio e alle strutture del San Camillo, Sant'Andrea e Asl Roma 1 per l'immediata e fattiva collaborazione. Ora l'ospedale potrà riprendere a pieno regime la propria attività che è fondamentale per l'intera rete dell'emergenza del territorio".