Migliaia di tulipani olandesi a Roma

Impossibile non fermarsi davanti alle migliaia di tulipani, di tutti colori, che spuntano come d'incanto da un terreno vicino al Parco De Sanctis e ai piedi dei grandi palazzi del quartiere Casilino 23, nella periferia della Capitale. Seicentosessantamila i bulbi che per quattro settimane produrranno 91 varietà di questo splendido fiore olandese. Un colpo d'occhio di tutti i colori dell'iride che rapisce e attrae.

E' TuliPark, l'iniziativa pensata e voluta dai fratelli Davide, Filippo e Gaetano Votadoro, florovivaisti siciliani, che già lo scorso anno hanno realizzato questa particolare manifestazione per i romani.

E i romani stanno rispondendo con entusiasmo stando alle migliaia di persone che l'hanno visitato fin dal primo giorno di apertura, portando a casa mazzi di tulipani raccolti da loro direttamente dalla terra. 'Offriamo un po' di cultura dei fiori - spiega Filippo - ad Amsterdam le persone, giovani e anziani, hanno sempre dei bouquet i in mano, basta girare per le strade della città".