Rugby, Roy Paci e Aretuska al 3/o tempo

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Secondo appuntamento per il Terzo Tempo Peroni Village 2019. Domenica 24 al termine della seconda partita casalinga della Nazionale italiana di Rugby con l'Irlanda nel Sei Nazioni saranno il cantante e trombettista Roy Paci e la sua band Aretuska ad esibirsi nel dopo partita al Parco del Foro Italico di Roma.

Roy Paci, che in oltre trent'anni di carriera ha realizzato e partecipato a più di 500 Album, collaborando con artisti internazionali del calibro di Manu Chao, Mike Patton, Negrita, The Ex, Vinicio Capossela, Gogol Bordello, Macaco, 99 Posse, Daniele Silvestri, Bombino, Caparezza, Hindi Zahra, Ivano Fossati, Subsonica, Piero Pelù, Marlene Kuntz e tanti altri, è stato sui palcoscenici europei, latinoamericani e dei più prestigiosi festival del mondo, con il suo suono ibrido che sposa le radici mediterranee con ritmi latini. Reduce dal duetto con i Negrita ed Enrico Ruggeri alla 69° edizione del Festival di Sanremo è pronto a salire sul palco per il pubblico del Terzo Tempo.