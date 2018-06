Giorno nero trasporti a Roma, guasto in metro e rogo bus

Il panico in metro per un guasto alla linea aerea, la chiusura per blackout di una delle stazioni della linea A - la centralissima Barberini - e l'ennesimo autobus avvolto dalle fiamme a poche centinaia di metri dal Vaticano. E' un venerdì nero quello che ha vissuto oggi la città di Roma, già in ginocchio per lo sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici. L'odissea comincia di mattina, nell'orario di punta, tra pendolari che cercano di raggiungere il posto di lavoro e turisti alla ricerca della foto ai monumenti. A pochi metri dalla stazione Policlinico, sulla linea B, un cavo elettrico cade sui binari per un guasto alla linea aerea. Il contatto provoca un forte rumore accompagnato da fumo e scintille.

"Sembrava un'esplosione", racconta chi ha vissuto i momenti di panico sottoterra. Partono le chiamate al 112, con la paura che quel forte rumore potesse essere un attentato. Sul posto arrivano polizia, carabinieri e vigili del fuoco, che provvedono a far evacuare i passeggeri, utilizzando anche la galleria. "Stavo dentro la metro - racconta una signora -. Si è fermata poco prima di arrivare alla stazione. All'inizio ci hanno detto di non preoccuparci perché il guasto si sarebbe risolto presto. Poi hanno aperto le porte e hanno detto che se volevamo potevamo uscire e avviarci verso la stazione. Ci siamo messi in fila indiana in questa galleria un po' buia aiutandoci sempre con le lucine dei cellulari e siamo usciti". Evacuazione "in piena sicurezza", come ha poi specificato l'Atac, la municipalizzata dei trasporti, svolta "secondo quanto previsto dalle procedure a tutela dei passeggeri". Come se non bastasse, nel pomeriggio un guasto alla rete elettrica ha lasciato al buio la stazione Barberini della linea A costringendo l'Atac a chiudere la stazione consentendo il solo transito dei vagoni.

Un autobus è andato a fuoco in pieno centro a Roma, in piazza Pio XI, strada a due passi dal Vaticano. Un'alta coltre di fumo ha mandato in tilt la circolazione lungo le strade che costeggiano la piazza, con le fiamme che hanno avvolto l'automezzo destando sorpresa e paura tra i passanti e gli automobilisti. Sul posto, nel quartiere Aurelio, sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. I pompieri stanno spegnendo le fiamme che hanno completamente avvolto il bus, mentre l'intensa coltre di fumo ha causato non pochi disagi nella zona. Al momento non si segnalano persone coinvolte.