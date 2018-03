La prevista "inaugurazione per domani di una stele commemorativa nella grotta che ha ospitato il comando tedesco a Cassino è un gesto grave, una ferita alla memoria della guerra di liberazione: non posso, dunque, che condannare iniziative come questa". Così il presidente del Lazio Nicola Zingaretti, condanna l'iniziativa prevista a Cassino per commemorare i paracadutisti nazisti. La notizia dell'iniziativa è riportata oggi dal Fatto Quotidiano.